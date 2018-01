Nog geen tips over fietsen op spoor De Westereen

De politie heeft nog geen tips gekregen over het ongeluk op het spoor bij De Westereen vrijdagavond. Onbekenden legden daar bij een overgang bij het station vijf fietsen op het spoor, waarna de stoptrein met zo'n 75 passagiers over de fietsen reed. Omdat de Arriva-trein niet veel snelheid had, viel het met de schade mee. De trein moet wel worden gerepareerd.

Had de sneltrein met meer dan 100 kilometer per uur de fietsen geraakt, dan waren de gevolgen volgens de politie veel groter geweest. De trein had dan zelfs kunnen ontsporen. De politie neemt de zaak hoog op en doet een beroep op getuigen om zich te melden.