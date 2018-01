DHWZ stopt als sponsor van schaatsteam

Het Friese bedrijf De Haan Westerhoff stopt na drie jaar met het sponsoren van het DHWZ-schaatsteam. Dat maakte directeur Paul Olijve zaterdag op de Weissensee in Oostenrijk bekend. Reden is dat het Drachtster bedrijf in zonneschermen voor een nieuwe strategie kiest waar de sponsoring niet meer bij past. Het heeft niet te maken met de prestaties van de schaatsers. Paul Olijve: "We hebben samen juist een prachtige periode achter de rug. Onze reis naar Oostenrijk en support aan het team op de Weissensee zegt wat dat betreft wel voldoende denk ik." Bij het team zit onder andere Jouke Hoogeveen, die uit IJlst komt.

Het team heeft zaterdag het ONK gereden en woensdag doen ze mee aan de Alternatieve Elfstedentocht.