Campagne: 'Beter water dan een teug fris'

Een nieuwe schoolcampagne moet kinderen leren om meer water te drinken en minder frisdrank. De campagne richt zich in eerste instantie op scholen in Leeuwarden en is opgezet door BV Sport. Scholen die meedoen krijgen een lespakket dat onder andere bestaat uit een voorleesboek en ander lesmateriaal. Tevens kunnen de kinderen bijhouden hoe vaak ze water mee hebben naar school. Door het waterdrinken te promoten probeert BV Sport het overgewicht onder kinderen tegen te gaan.

De aftrap voor de campagne werd maandagochtend gegeven op OBS De Eenstroom in Leeuwarden. Scholen buiten Leeuwarden die ook willen meedoen kunnen het lespakket aanvragen bij de GGD.