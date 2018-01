Huismus, koolmees en zwarte lijster bij vogeltelling

De huismus, koolmees en de zwarte lijster zijn de meest getelde vogels in Fryslân. Dat blijkt uit de 15de editie van de nationale vogeltelling van Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek. De huismus werd bijna 13.000 keer gezien, de koolmees ruim 6.000 keer en de lijster bijna 6.000 keer.

Vooral het resultaat van de lijster is opmerkelijk, omdat uit de landelijke telling blijkt dat die op veel plekken minder vaak voorkomt. De vogels waren met name in Oost-Nederland het slachtoffer van het Usutu-virus.