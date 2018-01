Drie automobilisten raken rijbewijs kwijt bij controle

Bij verkeerscontroles in Drachten en omgeving heeft de politie drie rijbewijzen in beslag genomen. Een 25-jarige Drachtster en een 42-jarige bestuurder uit Oude Pekela reden met 150 en 173 kilometer per uur over de A7, op een stuk waar 100 kilometer het maximum is. Op de Wâldwei moest een 20-jarige vrouw haar rijbewijs inleveren, omdat ze met 162 kilometer over een 100-kilometerweg reed. Daarnaast heeft de politie boetes uitgedeeld voor het niet dragen van de gordel.