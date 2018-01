Marijke Muoi: eerste première na opening LF2018

Culturele Hoofdstad ging zondag echt los met de première van Marijke Muoi in de Grote Kerk in Leeuwarden. Deze ''Onder de Toren''-voorstelling was het eerste evenement na de officiële opening van Culturele Hoofdstad. De reacties na de première waren positief.

De voorstelling speelt zich af in het jaar 1795, de tijd dat prinsgezinden, mensen die voor het koningshuis waren, en revolutionaire patriotten de strijd met elkaar aangingen. Het is dan dertig jaar na de dood van Maria Louise van Hessen-Kassel, ook wel Marijke Muoi door de Friezen genoemd. Ze ligt begraven in de Grote Kerk in Leeuwarden.