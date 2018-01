Opnieuw ruim verlies voor Aris bij koploper Donar

Aris heeft opnieuw met grote cijfers verloren van koploper Donar. In het Groninger Martiniplaza won de thuisploeg met 85-61.

Het verschil was al snel gemaakt, want na het eerste kwart stond Donar voor met 24-10. Daarna bouwden de Groningers die voorsprong uit. Na drie kwarten basketballen was het verschil 39 punten. Door een goed laatste kwart (12-27) maakte Aris de stand wat draaglijker. Eind november was het verschil tussen beide noordelijke ploegen nog wat groter.

Komende woensdag speelt Aris in de kwartfinale van de beker thuis tegen Den Bosch. De Leeuwarders moeten dan een verlies van 85-58 in de eerste wedstrijd goed zien te maken.