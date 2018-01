Thijsje Oenema terug in Thialf

Thijsje Oenema was dit weekend terug in Thialf. De Nederlands kampioene sprint van 2015 helpt de organisatie met het verwerken van allerlei data. "Ik heb zoveel van de sport gekregen en mooie momenten gehad, waarom zou ik niet een keer iets terug doen?"

Goede scan

De oud-schaatsster uit Joure kreeg eind 2015 te horen dat ze melanoomkanker had. Nu gaat het echter prima met haar: "Ik heb net weer een goede scan gehad, dus ik kan weer eventjes vooruit."

"Geweldig om te zien"

En dit weekend is Oenema dus in Thialf om mee te helpen als vrijwilliger. "Ik had nooit verwacht dat ik weer een accreditatie om m'n nek zou krijgen. Maar ik vind het geweldig om te zien hoeveel mensen hier achter de schermen werken. Dat is gigantisch." Wil ze dit dan misschien ook vaker doen? "Dat weet ik nog niet. Ik werk fulltime en ik moet ook wat om mezelf blijven denken, maar het bevalt wel heel goed. Ik vind het het mooi om te doen."