De korfballers van SCO hebben zondagmiddag verloren op bezoek bij Wageningen. Het werd 25-17 voor de thuisclub.

Het verschil in de hoofdklasse was voor de wedstrijd slechts twee punten. Wageningen was zondag echter duidelijk te sterk. Het begin van de wedstrijd ging nog gelijkop, maar voor rust liep Wageningen uit. Halverwege de wedstrijd was het 15-10. In de tweede helft werd het verschil nooit kleiner dan vier punten.

Volgende week speelt SCO thuis tegen de Groninger hekkensluiter Nic.