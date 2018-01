Leeuwarder eindexamenkandidaten hebben eigen gamekledinglijn

De top halen met een eigen kledingmerk. Dat is de droom die twee jonge eindexamenkandidaten van het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden willen laten uitkomen. Geerben Bleeker en Bati Akarsu hebben een eigen lijn met gamekleding bedacht: Evale Ware.

Het slaat zo goed aan dat ze al door hun voorraad heen zijn. Ze timmeren ook goed aan de weg. Zo hebben ze voetballer Kik Pierie zo ver gekregen dat hij de kleding draagt. Ook zijn ze sponsor van de gamers van de E-Divisie van AZ. Daar wordt op hoog niveau het voetbalspel FIFA 18 gespeeld.

De kledinglijn van Geerben en Bati is behoorlijk basic. Er is ook gekozen om het duurzaam te maken. Zo wordt de kleding gewoon in Nederland geproduceerd. Daar zitten idealen achter. Zo gaat 10 procent van de winst naar het goede doel KWF.