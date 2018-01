Letitia de Jong met overmacht sprintkampioen van Nederland

Letitia de Jong is de nieuwe Nederlands kampioene sprint. Na haar tweede plek op de 500 meter en de winst op de 1000 meter van zaterdag, kwamen daar zondag nog twee eerste plekken bij. De Jong reed 38.62 op de 500 en 1.16.22 op de 1000 meter. Haar grote concurrent Anice Das liet het zondag liggen op de 500 meter. Ze werd vijfde in 39.14. De 1000 meter van Das in 1.17.15 was goed voor de derde plek op die afstand en voor het zilver in het eindklassement. Sanneke de Neeling, de sprintkampioene van 2016, werd derde in de eindstand. Letitia de Jong mag dankzij de winst nu als derde Nederlandse vrouw naar het wereldkampioenschap sprint, begin maart in China.

Dai Dai Ntab werd de sprintkampioen bij de mannen. Ntab, leider na de eerste dag, werd tweede op de 500 en vierde op de 1000 meter. In het eindklassement werd Hein Otterspeer tweede en Thomas Krol derde.

Annouk van der Weijden pakte haar eerste Nederlandse allroundtitel. Ze won drie van de vier afstanden. Linda de Vries werd tweede en Melissa Wijfje derde. Reina Anema uit Gorredijk werd tweede op de 5000 meter en vijfde in het eindklassement.

Marcel Bosker was een klasse apart bij de manne. Hij won ook drie afstanden. Lex Dijkstra werd tweede, Thomas Geerdinck derde. Marwin Talsma uit Grou werd derde op de 5000 meter en ook derde op de 10 kilometer. In het eindklassement werd hij zevende.