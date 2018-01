Productief jaar voor Amelander zonnepark

Het zonnepark op Ameland heeft in 2017 bijna 6500 megawattuur aan electriciteit geproduceerd. Dat is ruim acht procent meer dan verwacht. Het zonnepark heeft 23.000 zonnepanelen en is daarmee één van de grootste zonneparken van Nederland. De afgelopen maannen was er veel minder zon dan anders. Toch ligt de jaarproductie van het park een stuk hoger dan verwacht.



Het zonnepark is een initiatief van Eneco, de Amelander Energie Coöperatie AEC en de gemeente Ameland.