Gemengde reacties op opening Culturele Hoofdstad LF2018

De reacties bij het massaal aanwezige publiek waren de reacties op de officiële opening van het Culturele Hoofdstadjaar wisselend. Er was veel lof. Veel toeschouwers vonden de opening een 'kippevelmoment' en 'prachtig', maar anderen waren minder enthousiast. "Staan we hier voor maar één liedje? Ik vind er niet veel aan", zei een oudere man. Toen in het muziekstuk de melodie van het Woanskip klonk, kwam het publiek meteen in beweging, maar dat duurde maar even. Er wordt geschat dat tussen de 35.000 en 40.000 mensen de opening voilgden op één van de die Leeuwarder stadspleinen.



Er waren ook mensen die er graag bij wilen zijn, maar de beveilging werden tegengehouden en toen maar weer teleurgesteld huiswaarts gingen. Na afloop waren er vergelijkbare problemen. Toen werden mensen die van het plein af kwamen bij sommige stegen tegengehouden door de beveiliging.



Meer dan 800.000 mensen volgden de opening van LF2018 via de live tv-uitzending op NPO1. De reaacties op de tv-uitzending waren veel minder opgetogen, vooral omdat presentator Frits Sissing teveel door de opening heen zat te 'jeuzelen' met 'diverse andere zeurpieten'. "Spijtig, want Ljouwert zelf was mooi", schrijft Hanneke de Jong op Twitter. Mensen buiten Fryslân vinden het lastig om het lied 'Seis ûre thús' van Nynke Laverman te begrijpen. "Wat is daar het idee achter? Moeten Friezen om zes uur thuis zijn?", schrijft de Groninger TV-recensent Job van Schaik in het Dagblad van het Noorden. Hij zag verder vooral "veel promofilmpjes met alle denkbare chlichés over Friesland". Cornald Maas vond de opening niet zo Europees. "Heb de stellige indruk dat vooral Friesland wordt gevierd vanavond. Laat staan Nederland, laat staan Europa."



Verdikkeme..... t'is koud, t'is nat, t'waait, k'heb een drup aan de neus, maar wat was dit mooi. Als Groninger best trots op dit Friese dorp.#lf2018 #ch2018 #Leeuwarden pic.twitter.com/KMMJfvWPBV — Potje (@Potje77) January 27, 2018

Ik heb kort naar de opening van #LF2018 op tv gekeken, maar vond de registratie vrij #Skraal. — Le Mrac (@Le_Mrac) January 27, 2018

Zo jammer dat de tv uitzending vreselijk slecht was. Allemaal losse fragmentjes en interviews waardoor we nauwelijks iets meekregen van het geheel. Erg slecht van @AVROTROS #LF2018 — LiesbethvBerkel (@LiesbethvBerkel) January 27, 2018

In moaie iepening fan #LF2018 en #CH2018. En no de harsens derby en net tefolle wêrom sjen mar ek neie dingen derby. Ferjit it #plattelân net. #Feestyndetint en no derhinne. pic.twitter.com/qYlw2jlDzS — Berend Bilker (@BerendBilker) January 27, 2018

Wat een prachtige opening van #LF2018 in #Leeuwarden! Maar wat een ontzettend teleurstellende live-registratie van @AVROTROS. Hoe je compleet de plank mis kunt slaan. Had @OmropFryslan dat niet beter kunnen doen? — Sebastiaan Scheffer (@s_scheffer) January 27, 2018

Opening #lf2018 meegemaakt op Gouverneursplein, mooi openings-spektakel, begeep dat er op TV weinig van overbleef #fail — Oldegalileën (@oldegalileen) January 27, 2018

Het was koud, motregen, winderig maar zeker de moeite waard om er bij te zijn #lf2018 pic.twitter.com/O8vCgdYXC4 — Francy Stobbe (@FrancyStobbe) January 27, 2018