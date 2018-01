Dwarse Leeuwarder vernielt interieur politieauto

De Leeuwarder politie was zondagochtend vroeg druk met een dwarse Leeuwarder (20). Die begon politiemensen te beledigen in het Leeuwarder uitgaanscentrum en werd daarom aangehouden. Onderweg naar het politiebureau begon de man het interieur van de politieauto te vernielen. De man mocht daarom aansluitend op het politiebureau blijven. De politie zal de man zondag horen over zowel de beledigingen als het vernielen van de dienstauto.



De politie laat verder weten dat, afgezien van een paar kleine incidenten, de sfeer goed was in het Leeuwarder uitgaanscentrum. Door de grote drukte in de stad stonden er wel op diverse plekken lange rijen voor horecazaken, maar ook dat leidde niet tot grote problemen.