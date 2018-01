De hulpdiensten reisden zondagochtend vroeg naar de Hegebeintumerdyk in Ferwert, vanwege de melding dat er een auto in de sloot lag. De brandweer van Ferwert vond al snel de auto op z'n kant, maar kon geen bestuurder vinden. De politie denkt daarom dat de bestuurder er vandoor is gegaan. De politie onderzoekt van wie de auto is en hoe het ongeluk kon gebeuren.