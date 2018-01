UNIS Flyers in twee dagen twee keer te sterk voor Zoetermeer

De ijshockeyers van UNIS Flyers hebben dit weekend in de competitie in twee dagen tijd twee keer gewonnen van Zoetermeer. De ploeg van coach Mike Nason won vrijdag met 3-2 en ook zaterdagavond ging de winst met dezelfde cijfers naar UNIS Flyers.

In de eerste periode zette Adam Bezak UNIS Flyers op voorsprong. Lang konden de Heerenveensters er niet van genieten, want Valentijn Scheffe maakte gelijkspel. Even later zorgde Tony Demelinne ervoor dat de UNIS Flyers weer aan de leiding kwamen, maar Thomas Borgman zette beide ploegen weer op gelijke hoogte: 2-2. Aan het eind van de tweede periode maakte Pippo Limnell Finocchiaro de derde en uiteindelijk winnende goal voor de Heerenveensters.

Op vrijdag 9 februari komt UNIS Flyers weer in actie, dan komt Tilburg Trappers op bezoek.