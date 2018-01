40 duizend mensen bij opening LF2018

In totaal 40 duizend mensen zijn zaterdagavond afgekomen op de officiële opening van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Dat laat burgemeester Ferd Crone weten. Aan het begin van de avond leek het er lange tijd op dat de drie pleinen in Leeuwarden niet volledig vol zouden stromen, voornamelijk door het slechte weer was het lang stil op het Oldehoofsterkerkhof, het Zaailand en het Gouverneursplein. Maar hoe dichterbij het officiële openingsmoment kwam, hoe voller de pleinen werden. ''40 duizend, dat is enorm veel.'' Zo zegt burgemeester Crone. "Mensen wilden natuurlijk zo lang mogelijk binnen blijven, maar ze wilden het uiteindelijk toch meemaken."

"Bikkels!"

Directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018 Tjeerd van Bekkum is erg trots op het publiek: "Die mensen hebben allemaal buiten gestaan, dan ben je wel top hoor, dan ben je een bikkel. Het was koud en ik moet zeggen compliment aan iedereen die dit heeft meegemaakt." Van Bekkum kijkt met deze goede cijfers ook meteen al vooruit naar het andere grote evenement, helemaal aan het eind van LF2018: de afsluiting, of zoals ze dat binnen de organisatie noemen: de 're-opening'. "De re-opening wordt ook fantastisch, dat geef ik je op een briefje!"

Spanning

De organisatie is lang bezig geweest met de voorbereidingen voor de grote opening en dat was voor Van Bekkum ook wel te merken. "Ik werd wel emotioneel aan het eind," verklapt hij. ''Het was allemaal heel spannend of het wel zou lukken, en als het dan zo'n mooie voorstelling wordt, en als je dan het koningspaar ziet genieten, dan ben je echt apetrots natuurlijk!"

Vrijwilligers

De organisatie is erg blij met het publiek en de vrijwilligers die zich in de afgelopen weken hebben ingezet om de openingsceremonie zo goed mogelijk voor te bereiden. "Er zijn zoveel vrijwilligers die hier al jarenlang mee bezig zijn," vertelt Crone. "Dat is de kracht van Friesland. Of het nu gaat om het skûtsjesilen, het fierljeppen of dit, mensen willen hier altijd iets organiseren. Regen of geen regen!" En ook Van Bekkum is trots op de Friezen, en wijst op de grote menigten die bij andere evenementen aanwezig waren, zoals het bekendmaken van het programma. "En als ik dan ook nog een minister hoor die zegt: ik kom terug. Dan denk ik: jongens, we maken er gewoon een succes van. Top!"