VIDEO: De hoogtepunten van de opening van LF2018

Het is zover, Leeuwarden-Fryslân is Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Met een spectaculaire show op drie pleinen tegelijk is het Europese culturele jaar van start gegaan. Hierboven zijn alle hoogtepunten nog eens terug te zien. Zo werden de koning en de koningin enthousiast ontvangen door het publiek, hield Foppe de Haan het niet droog bij zijn toespraak in De Harmonie, peilde verslaggeefster Miranda Werkman vooraf de stemming op het Zaailand, vertelt acteur Rutger Hauer over zijn liefde voor het Friese paard, de opvoering van het LF2018-lied 'Seis oere thús' en natuurlijk het moment van de avond: de officiële opening.