LF2018 officieel geopend

Met het luiden van een symbolische klok hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima zaterdagavond officieel het Culturele Hoofdstadjaar van Leeuwarden geopend. Het koningspaar deed dit aan het eind van een bijzondere uitvoering van het nummer ''Seis oere thús'' van Nynke Laverman. Het themanummer van LF2018 werd op drie verschillende pleinen in Leeuwarden op hetzelfde moment uitgevoerd door een groot aantal zangers en muzikanten. Deze artiesten deden dit op bijzondere plaatsen: bijvoorbeeld in het trappenhuis van het Fries Museum, of op een steiger op grote hoogte boven het publiek.

De grutte iepening mei 6 oere thús #LF2018 pic.twitter.com/DvEB344fDT — Omrop Fryslân (@OmropFryslan) January 27, 2018

Klokken

Op het moment dat het koningspaar de symbolische klokken op het Zaailand in Leeuwarden in gang zetten, gebeurde dat ook in kerken en klokkenstoelen overal in de provincie. Om zo aan te geven dat het feest van Culturele Hoofdstad niet alleen in Leeuwarden plaats zal vinden, maar overal in de provincie.

Drukte

De organisatie had voorafgaand aan de officiële opening drie pleinen aangewezen waarop de activiteiten goed te volgen zouden zijn: het Zaailand, het Gouverneursplein en het Oldehoofsterkerkhof. Rond half tien maakte de gemeente Leeuwarden bekend dat al deze pleinen vol waren en dat bezoekers het beste naar het Waagplein konden lopen om de festiviteiten mee te beleven. Dit zorgde bij sommige mensen wel voor teleurstelling, omdat ze hadden gehoopt op een van de drie hoofdpleinen het spektakel te kunnen zien.

Emotioneel

Zangeres Nynke Laverman, die een hoofdrol had in de openingsvoorstelling, was na afloop van de voorstelling erg emotioneel. Ze zegt erg trots te zijn op wat er op de openingsavond is neergezet, met name omdat er met veel mensen lang aan is gewerkt. Ze maakte zich van tevoren nog wel wat zorgen over het Friese paard waarop ze het plein op moest rijden, maar bij de uiteindelijke opening verliep alles goed.