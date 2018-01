Sneek Wit Zwart wint met tien man Friese voetbalderby

Op sportpark Skoatterwâld heeft Sneek Wit Zwart zaterdagavond de Friese derby in de hoofdklasse van Heerenveen gewonnen. Niettegenstaande een vroege rode kaart voor de Snekers, was de ploeg van trainer Germ de Jong toch te sterk voor die van Marcel Valk. In Heerenveen werd het 2-0 voor de bezoekers.

Het begin was voor Sneek Wit Zwart. Alwin Velds en Julian Zeinstra waren dichtbij de openingstreffer, maar beide keren ging de bal er net naast. Halverwege de eerste helft kwamen de Snekers toch op voorsprong. Jorn Wester kopte de bal achter Heerenveen-keeper Justin van der Dam. Feest dus bij de Snekers, maar dat veranderde toen aanvoerder Wesley Tankink rood kreeg na een overtreding op Remco Hof. Met tien man kreeg Sneek Wit Zwart een goede kans, maar de kopbal van Jakob Lubbers spatte op de lat uit elkaar.

Een minuut voor tijd zorgde Gerben Visser er met een knap schot voor dat Sneek Wit Zwart voor de tweede keer dit seizoen de Friese derby won.

Heerenveen - Sneek Wit Zwart 0-2 (0-1). 19. Jorn Wester 0-1, 89. Gerben Visser 0-2. Gele kaarten: Jasper Brouwer, Jan Hielkema (Heerenveen), David van der Pol, David Veldmeijer, Wester, Noël Wever (Sneek Wit Zwart). Rode kaart: 22. Wesley Tankink (Sneek Wit Zwart).