Eerste overwinning van het jaar voor korfballers LDODK

Na drie wedstrijden zonder overwinning stapten de korfballers van LDODK zaterdagavond weer eens als winnaars van het veld. In Gorredijk waren zij met 36-26 te sterk voor DVO, waardoor de ploeg van trainer Erik Wolsink goede zaken deed in de strijd om een plek in de play-offs.

LDODK pakte meteen het initiatief en dat resulteerde in een 15-11 voorsprong in de rust. Na de thee bleef LDODK de betere en won uiteindelijk met tien doelpunten verschil. LDODK'ers Erwin Zwart en Marjolijn Kroon waren beide goed voor zeven doelpunten.

Volgende week zondag speelt LDODK thuis tegen KZ.