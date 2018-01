Carnavalsvereniging neemt Snekers in de maling met 'fontein'

Er was veel kritiek op de locatie en het ontwerp van de fontein die bij de Waterpoort in Sneek zou komen te staan. Om de Snekers er alvast een beetje aan te laten wennen, had een aantal mensen een prototype van de fontein op het water geplaatst. Gelukkig voor veel Snekers bleek het om een grap van de lokale carnavalsvereniging te gaan.

''Dit is echt een stunt van de carnavalsvereniging'', zegt een van de bedenkers van de grap. ''Het is ook als een serieus prototype naar buiten gebracht, want wanneer je een stunt bedenkt, is het wel de bedoeling om er zoveel mogelijk publiciteit mee te trekken.'' Hoelang het prototype, een houten bord met de foto van de carnavalsprins, in het water blijft staan, is niet bekend.