Winkeleigenaren mogen straks zelf hun openingstijden bepalen en hoeven niet meer verplicht open te zijn. Het kabinet komt met regels tegen het verplicht open zijn van winkels, schrijft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

De wetswijziging staat los van koopzondagen. Gemeenten bepalen het aantal dagen in het jaar waarop winkels op zondag hun deuren mogen openen. In Drachten blijven de winkels op zondag voorlopig nog dicht, maar de wetswijziging kan er wel toe leiden dat dit in de toekomst verandert, denkt centrummanager Trea Westra.

''Deze wet maakt mogelijk dat sommige winkels die niet open willen op zondag zelf die vrijheid hebben'', zegt Westra. ''Als je ondernemer bent, kun je aan de ene kant niet bepalen of je open moet, maar kun je ook niet zeggen dat andere ondernemers niet open mogen. Het vrije karakter van deze wet moet iedereen worden gegund.''