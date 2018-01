Letitia de Jong op koppositie op NK sprint in Thialf

Letitia de Jong staat na de eerste dag ruim op koppositie op het NK sprint in ijsstadion Thialf. De 24-jarige Feanwâldster werd tweede op de 500 meter in 38.78 en won de 1000 meter met 1.16.16. Anice Das won de 500 meter in 38.76 en werd tweede op de 1000 meter in 1.17.16. Das, ze rijdt de 500 meter op de Olympische Spelen, staat tweede in de tussenstand. De sprintkampioene van 2016, Sanneke de Neeling, staat derde en Sanne van der Schaar vierde. Ireen Wüst hield na de 500 meter op met het NK sprint. Later reed ze nog wel een 3000 meter als training voor de Olympische Spelen. Met 4.05.83 was Wüst sneller dan de vrouwen op het NK allround.

Bij de mannen staat Dai Dai Ntab bovenaan. Hij won de 500 meter met 34.87 en werd vierde op de 1000 meter. Hein Otterspeer zit net achter Ntab en ook derde man Thomas Krol maakt nog volop kans. Jesper Hospes staat na de eerste dag elfde.

Op het NK allround gaat bij de vrouwen Annouk van der Weijden aan de leiding. Van der Weijden rijdt op de Olympische Spelen de 5000 meter en de massastart. In Thialf won ze de 500 meter (40.02) en de 3000 meter (4.07.89). Linda de Vries werd beide keren tweede.

Bij de mannen gaat Marcel Bosker aan de leiding. Bosker werd tweede op de 500 meter (36.73) en met overmacht de 5000 meter (6.23.29). Lex Dijkstra staat tweede in de tussenstand. Marwin Talsma werd voorlaatste op de 500 meter (39.69) en derde op de 5000 meter (6.30.64). Hij staat na de eerste dag op de tiende plek.