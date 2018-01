Overwinning voor ONS Sneek na doelpuntrijke slotfase

Even dacht ONS Sneek dat het met een gelijkspel van het veld zou stappen, maar in de laatste seconde van de wedstrijd zorgde Genridge Prijor ervoor dat de Snekers zaterdagmiddag toch nog wonnen van Jong FC Volendam. Op het eigen Zuidersportpark was de ploeg van trainer Chris de Wagt, na een doelpuntrijke slotfase, met 3-2 te sterk voor de beloften uit Volendam.

Halverwege de eerste helft kwam ONS Sneek op voorsprong. Tom Arissen kopte de Snekers uit een hoekschop van nieuweling Samir Merraki op 1-0. Net voor de rust was de van IJsselmeervogels gehuurde Merraki dichtbij de 2-0, maar zijn schot werd net van richting veranderd.

Tien minuten na de thee breidde ONS Sneek de score uit. Middenvelder Michael Lanting bracht Curty Gonzales in stelling en de topscorer van de Snekers wist wel raad met het buitenkansje: 2-0. In de slotfase scoorde Marco Tol de aansluitingstreffer voor de Volendammers en dus werd het nog even spannend in Sneek. De gasten kwamen zelfs op gelijke hoogte door Kevin van Gasteren. In de laatste seconde zorgde Prijor ervoor dat de drie punten toch in Sneek bleven.

Volgende week speelt ONS Sneek tegen de beloften van Almere City FC.

ONS Sneek - Jong FC Volendam 3-2 (1-0). 25. Tom Arissen 1-0, 55. Curty Gonzales 2-0, 86. Marco Tol 2-1, 90. Kevin van Gasteren 2-2, 90. Genridge Prijor 3-2. Gele kaart: Jordy Hilterman (Jong FC Volendam).