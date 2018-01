Er staat weer een piano op het station van Leeuwarden. Uit het oude muziekinstrument kwam bijna geen geluid meer en dus moest er een nieuwe komen, vond de NS. Zeker omdat de stad dit jaar de Culturele Hoofdstad van Europa is. De eer om de piano in te luiden was toebedeeld aan Wiebe Kaspers, nadat Iris Kroes de aanwinst had onthuld.