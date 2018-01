Harkemase Boys pakt punt door laat doelpunt Schrijver

Door een goal in de laatste minuut van Ezra Schrijver hield Harkemase Boys zaterdagmiddag een punt over aan de uitwedstrijd tegen ODIN'59. Kort voor tijd leek de ploeg van trainer Henk Herder door een goal van Nicky Eekhout te verliezen, maar invaller Schrijver bepaalde anders. Het werd 1-1 in Heemskerk.

Na een kwartier spelen kwam ODIN'59 op voorsprong door een doelpunt van Eekhout. Daarna moesten de Harkieten in de achtervolging. Twintig minuten voor het eind was Erich Jongeling met een kopbal dichtbij, maar die leverde geen gelijkmaker op. Die viel uiteindelijk wel. Pas in de laatste minuut schoot invaller Schrijver Harkemase Boys naar een punt.

Volgende week speelt Harkemase Boys tegen Jong FC Volendam.

ODIN'59 - Harkemase Boys 1-1 (0-0). 53. Nicky Eekhout 1-0, 90. Ezra Schrijver 1-1. Gele kaart: Johnny de Vries (Harkemase Boys).