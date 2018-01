Bronzen medailles voor Ariëns en Walsma op Weissensee

Op het Open NK marathon in Oostenrijk hebben schaatsers Crispijn Ariëns en Aggie Walsma zaterdagmiddag beiden een bronzen medaille veroverd. Bij de mannen moest Ariëns uit Wolvega op de Weissensee de broers Hoolwerf, Bart en Evert, voor laten gaan. Bart pakte de overwinning, Evert zilver.

Saai was het beslist niet in de finale van de wedstrijd. Arjan Stroetinga uit Wijnjewoude kwam in aanvaring met Gary Hekman. Beide schaatsers kregen het daardoor na de finish met elkaar aan de stok. Van de scheidsrechters kreeg Stroetinga twee rode kaarten. Het is nog niet bekend wat de gevolgen zijn voor Stroetinga en de komende wedstrijden op de Weissensee.

Net als bij de mannen, werd er ook bij de vrouwen een Fries derde. Walsma, schaatster uit Bolsward, veroverde daar brons. De winst ging naar Lisa van der Geest. Clarissa van Maaren eindigde voor Walsma op de tweede plaats.