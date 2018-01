LIVEBLOG: Opening Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad

Na jaren van voorbereiding is het vanavond dan zover: Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad kan beginnen! De organisatie is van plan om met een groot spektakel op de belangrijkste pleinen van Leeuwarden het culturele jaar officieel te openen. Omrop Fryslân is er natuurlijk live bij! In deze liveblog vindt u de beste foto's en filmpjes rechtstreeks vanuit Leeuwarden. Daarnaast wordt er met verschillende livestreams verslag gedaan van de activiteiten. Mis dus niets!

Gebruikers van de iPhone kunnen de blog hier zien.