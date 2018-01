Leeuwarder redt man uit het water

Een Leeuwarder (37) heeft vrijdagnacht het leven van een stadsgenoot (38) gered. De 38-jarige man was onder invloed van GHB op de Oldegaliëen te water geraakt. De 37-jarige man hield de drenkeling met één hand boven water en belde met de telefoon in de andere hand de hulpdiensten.



Twee politiemensen konden de Leeuwarder uit het water halen. Het slachtoffer is zwaar onderkoeld met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.