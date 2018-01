Flipperkast-ongeluk op Centrale As by Burgum

Inzittenden van een personenauto kwamen zaterdagochtend met de schrik vrij bij een apart ongeluk op de Sintrale As bij Burgum, waarbij de auto aan weerskanten van de autoweg de vangrail raakte. De bestuurder verloor de macht over het stuur, nadat de auto in de rechterberm belandde. De auto schoot naar de middenberm, botste daar tegen de vangrail en schoot opnieuw over de weg om uitendelijk aan de rechtkant tegen de vangrail tot stilstand te komen.



De inzittenden zijn door medewerkers van de ambulance onderzocht. Een berger heeft de beschadigde auto weggesleept. De rechterrijstrook was vanwege het ongelok een tijd afgesloten.