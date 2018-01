Politie neemt zaak met fietsen op spoor hoog op

Het ongeluk op het spoor bij De Westereen, waarbij een stoptrein over vijf fietsen reed, had heel anders kunnen aflopen. Volgens de politie had de trein kunnen ontsporen, als het een sneltrein was geweest, want die reed om het bewuste tracee meer dan 100 kilometer per uur. De stoptrein die vrijdagavond op de fietsen botste, reed met zo'n 40 kilometer een stuk langzamer.



De politie ging daarom bij het onderzoek uit van poging tot doodslag. Onbekenden lagen vrijdag aan het einde van de avond vijf fietsen op de overweg bij het station. De trein van Groningen naar Leeuwarden met zo'n 75 passagiers reed daer overheen. Het onderstel van de trein en drie fietsen raakten daarbij beschadigd. De passagiers zijn met een andere trein naar hun bestemming gebracht. De politie weet van sommige fietsen wie de eigenaar is, maar is nog op zoek naar eigenaars van andere fietsen. De politie verzoekt hen om zich te melden. De fietsen zijn naar het politiebureau in Dokkum gebracht. De politie roept getuigen op om zich te melden.