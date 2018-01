Binnenstad Leeuwarden om 16.00 uur dicht voor auto's

Vanwege de opening van Culturele Hoofdstad 2018 zaterdagavond door koning Willem-Alexander en koningin Máxima is het centrum van Leeuwarden vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot zaterdagavond 11 uur afgesloten voor auto's. Bezoekers die toch met de auto naar Leeuwarden komen, kunnen die aan de rand van de stad parkeren. Bij WTC expo is een groot parkeerterrein ingericht. Mensen kunnen de auto daar voor 6 euro parkeren en worden daarvoor ook met bussen naar het station gebracht.



Vervoerder Arriva zet de hele avond maar liefst 80 extra bussen in om de duizenden bezoekers te vervoeren. De regionale Arrivatreinen uit Groningen, Stavoren en Harlingen zijn zaterdag extra lang om zoveel mogelijk mensen te kunnen meenemen. Voor fietsers worden extra fietsrekken geplaatst aan de rand van het centrum. De fietsenstalling aan het Zaailand is zaterdag dicht, maar die aan de Sint Jacobsstraat en bij het station zijn wel open.