Politie laat Dachtster jongens fiets uit sloot halen

Twee Drachtster jongens moesten vrijdagavond van de politie de fiets uit het water langs de Zuiderhogewegn halen, die ze er eerder op de avond zelf hadden ingegooid. De politie kon de twee achterhalen en waarschuwde de ouders. Met hulp van een dreg hebben de jongens de fiets uit het water gehaald. Ze kregen bovendien een bekeuring en zijn aangemeld bij buro Halt.



De politie in Drachten zoekt ook nog de bestuurder van een auto die vrijdag op de Folgeraleane rechtuit over een rotonde reed. De bestuurder is aansluitend doorgereden.