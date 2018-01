Leeuwarder politie pikt dronken slapers van straat

De helpdiensten en de Leeuwarder politie waren vrijdagnacht druk met mensen met teveel drank op. Op het Naauw lag een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats op straat zijn roes uit te slapen. De man was onder invloed van drank en mogelijk ook van GHB. Hij is met de ambulance naar ziekenhuis MCL gebracht.



Kort daarna werd de politie opgeroepen voor een 20-jarige Leeuwarder die stomdronken bij de Wortelhaven op straat lag. De man is nagekeken door medewerkers van de ambulance, kreeg een proces-ferbaal en is daarna door de politie thuis gebracht.