Arrivatrein rijdt over fietsen en raakt beschadigd

Een trein van Arriva is vrijdagnacht bij De Westereen over vijf fietsen heen gereden, die onbekenden bij een overweg op het spoor hadden gestapeld. De machinist kon niet meer op tijd remmen en reed met zeker 40 kilometer per uur over de fietsen heen. Twee van de fietsen kwamen vast te zitten in het onderstel van de trein. De 75 passagiers in de trein van Groningen naar Leeuwarden zijn met een andere trein naar hun bestemming gebracht.



De trein raakte beschadigd en moet gerepareerd worden. Het spoor had geen schade. De politie onderzoekt de zaak en gaat daarbij voorlopig uit van poging tot doodslag. Sommige treinen rijden op het stuk spoor bij De Westereen nog veel sneller dan de trein van vannacht. Als een trein met volle snelheid de fietsen had geraakt, dan waren de gevolgen nog veel groter geweest. De politie nam drie van de vijf fietsen mee naar het politieburo, om uit te zoeken wie de eigenaars zijn.