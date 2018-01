Jurgen Streppel: "Dit is heerlijk"

Trainer Jurgen Streppel van SC Hearrenfean is zeer verheugd over de winst van vrijdagavond tegen Sparta Rotterdam. Zijn ploeg was in het eigen Abe Lenstra Stadion met 2-1 te sterk voor Sparta. "Dit is heerlijk. De eerste helft was oké tot goed, de tweede helft was wat minder. Maar uiteindelijk gaat het om die drie punten." En die punten hebben de Heerenveners dus te pakken.

Reza of Veerman

De keuze van Streppel om Reza Ghoochannejhad in de basis op te stellen in plaats van Henk Veerman pakte goed uit. Reza scoorde de 1-1. "Wij hadden verwacht dat Reza voor deze wedstrijd wat meer geschikt zou zijn. En dat bleek uiteindelijk ook zo." Hij bekijkt de komende tijd per wedstrijd per of hij Reza of Veerman in de basis zet. "Ik heb vertrouwen in beide spelers, dus ik ben erg blij dat ik ze beide in mijn ploeg heb", zegt Streppel.

Dumfries

Denzel Dumfries scoorde het winnende doelpunt tegen zijn oude clup Sparta. "Ik ben erg blij dat ik scoorde en dat ik belangrijk was voor het team. Ik was niet bezig met Sparta, maar Sparta zit wel in mijn hart en ik hoop dat ze het redden dit seizoen." Ook was Dumfries opgetogen over het nivo van zijn ploeg: "We laten zien dat we echt goed kunnen voetballen. Dat is heerlijk en dit moeten we vast zien te houden."