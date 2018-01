Sipke Hulshoff: "Misschien de beste helft van het seizoen"

Cambuur-trainer Sipke Hulshoff ziet met een goed gevoel terug op de eerste helft tegen Jong FC Utrecht. "Ik denk dat het één vna de beste helften van dit seizoen was, als je ziet naar de controle." Bij rust stonden de Leeuwarders met 2-0 voor. Uiteindelijk werd de wedstrijd met 3-1 gewonnen. Volgens aanvaller Martijn Barto zat er wel meer in. "We hadden de voorsprong verder moeten uitbouwen, maar we mogen ook tevreden zijn met de overwinning."



"Mijn 3-1 kwam hard aan"



Vlug na de rust kwam Utrecht met een benutte penalty weer in de wedstrijd terug, maar een paar minuten later scoorde Darren Rosheuvel de 3-1. "Mijn 3-1 kwam hard aan, omdat Utrecht weer even geloof had na hun treffer." Voor Rosheuvel was het een speciale avond, omdat hij eerder voor FC Utrecht voetbalde. Bovendien zaten er veel bekenden van hem op de tribune. "Er was veel familie, omdat ze hier dichtbij wonen en ik speelde voor de eerste keer in de basis. Dat was echt mooi."