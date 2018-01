Veel drukte bij aftrap LF2018, duizenden luisteraars

Culturele Hoofdstad 2018 is los. Duizenden mensen in de gehele provincie hebben geluisterd naar elkaars verhalen bij de aftrap van het openingsweekeinde. En daarmee was het eerste evenement, de '2018verhalen', een groot succes, waar de organisatie van LF2018 zeer trots op is. ''Het voelt als de avond voor de Elfstedentocht in 1997. Dat gevoel van dat er iets groots gebeurt. En dat wij trots zijn op Fryslân, en dat graag aan de hele wereld willen laten zien.''

''Uitzonderlijk druk''

''Aan alle kanten leeft het in Fryslân'', zegt de organisatie. Voor een vrijdagavond was het uitzonderlijk druk in Leeuwarden. Het was zeer druk op de plaatsen waar de verhalen werden verteld en konden worden beluisterd. Zo zat de nieuwe bibliotheek in Leeuwarden bomvol. Elske DeWall vertelde daar haar persoonlijke verhaal over haar vader en zoontje Herre. Ook in het Fries Museum en het kantoor van Culturele Hoofdstad in de Blokhuispoort konden er geen mensen meer bij.

''Ieder jaar doen''

Buiten Leeuwarden was het niet minder druk. Veel mensen hebben in Noardburgum het verhaal over de geschiedenis van de autocross bezocht, en er stonden lange rijen voor het Planetarium in Franeker. Mensen moesten daar een ronde wachten voordat ze het planetarium konden betreden. ''Zo'n groot evenement als vandaag zouden we ieder jaar moeten doen'', waren de reacties op straat in Franeker.

Live

Het grote openingsfeest van Culturele Hoofdstad 2018 begint zaterdagavond op verschillende plaatsen in de stad. Omrop Fryslân komt vanaf 20.30 uur met een live televisieprogramma over LF2018 en de opening.