UNIS Flyers wint nipt van Zoetermeer

UNIS Flyers heeft vrijdagavond de competitiewedstrijd gewonnen van Zoetermeer Panters. Het team van coach Mike Nason was in Zoetermeer met 3-2 te sterk, na de periodestanden 0-1, 1-1 en 1-1. De goals werden gemaakt door Ernesto Klem, Adam Bezak en Marco Postma.

UNIS, de nummer drie van de BeNe-league, kwam na een kwartier spelen op voorsprong door Klem. In de tweede periode, Laagvlieger Zoetermeer, de op een na laatste in de competitie, kwam in de tweede periode op gelijke hoogte door Cas Staps. Adam Bezak zorgde kort daarna weer voor een voorsprong. In de derde periode kwam Zoetermeer terug tot 2-2 door een goal van Ludek Skop. Uiteindelijk waren het de Flyers die er met de winst vandoor gingen, doordat Marco Postma de 3-2 net binnen de tijd wist te scoren.

Zaterdag spelen de Flyers alweer tegen Zoetermeer. Dan wordt er in Thialf gespeeld.