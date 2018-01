SC Cambuur zet hekkensluiter Jong FC Utrecht aan de kant

Zonder al te veel problemen heeft SC Cambuur vrijdagavond gewonnen van Jong FC Utrecht. De Leeuwarders zetten de hekkensluiter van de Jupiler League met 3-1 aan de kant. De doelpunten kwamen op naam van Nigel Robertha, Martijn Barto en Darren Rosheuvel.

Controle

Cambuur nam, op het sfeerloze veld van IJsselmeervogels in Spakenburg, al vroeg in de wedstrijd het initiatief en stond na een klein halfuur op 2-0 door doelpunten van Nigel Robertha en Martijn Barto. De Leeuwarders controleerden de wedstrijd, maar kregen vroeg in de tweede helft een penalty tegen. Die werd ingeschoten door Nick Venema, waardoor de voorsprong van Cambuur terugliep naar 2-1. Spannend werd het echter niet echt, omdat Darren Rosheuvel enkele minuten later voor de 3-1 zorgde.

De Leeuwarders kregen nog een aantal kansen om de score verder uit te breiden, maar het bleef 3-1 voor Cambuur.