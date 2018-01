Krappe overwinning Sportclub Heerenveen op Sparta

Sportclub Heerenveen heeft vrijdagavond gewonnen van Sparta Rotterdam. De ploeg van trainer Jurgen Streppel zette in het Abe Lenstra Stadion na een vroege achterstand de hekkensluiter van de eredivisie met 2-1 aan de kant. Reza Ghoochannejhad en Denzel Dumfries maakten de doelpunten voor Heerenveen.

Reza Ghoochannejhad

Reza Ghoochannejhad kreeg in de basis de voorkeur boven Henk Veerman. Hij kreeg meteen een enorme kans op de openingstreffer, maar miste net. Het doelpunt viel aan de andere kant. Jeffrey Chabot kopte raak uit een corner, en zette Sparta op voorsprong. Het was echter Reza die de stand in evenwicht bracht door de 1-1 te scoren. Na een snelle counter bediende Arber Zeneli Reza van de bal en de Iraanse international schoot de bal tussen de benen van de Sparta-keeper in het doel.

Denzel Dumfries

Denzel Dumfries zette Heerenveen in de tweede helft wel verdiend op een 2-1 voorsprong tegen zijn oude club. De rechtsback verraste de verdediging en de keeper van Sparta met een individuele actie. Heerenveen ging daarna op zoek naar meer, maar verder als de 2-1 liet Sparta het niet komen.