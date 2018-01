Leeuwarder (27) mishandelt stadsgenoot en gooit ruiten in

Een 48-jarige man uit Leeuwarden is donderdagochtend bij een vechtpartij mishandeld. De kloppartij was ontstaan op een galerij in de stad. Naast de mishandeling van de man is er een ruit van zijn huis door een steen vernield. Een andere steen is door het ruit van een geparkeerde auto gegooid. De politie heeft de vechtende personen uit elkaar gehaald en een 27-jarige verdachte uit Leeuwarden aangehouden. De mishandelde man is aangehouden voor bedreiging. Beide verdachten zijn ingesloten en de politie doet verder onderzoek.