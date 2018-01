Viskotter vastgelopen bij Harlingen

Een viskotter is vastgelopen op de Waddenzee bij Harlingen. De kotter ligt vast bij de Pollendam, een stroomgeleidingsdam die de vaargeul naar Harlingen op diepte houdt. Eb- en vloedstromen lopen daar schuin over het vaarwater en de dam. Bij vloed lopen er veel schepen vast. De viskotter ligt buiten het vaarwater, laat Rijkswaterstaat weten. Er zijn drie sleepboten bezig geweest om de kotter weer los te krijgen. Dat is niet gelukt, en daarom wordt lostrekken vrijdagnacht opnieuw geprobeerd. Dan is het weer hoogtij.