Het verhalende begin van Culturele Hoofdstad LF2018

De oude traditie van de Winterjûnenocht nieuw leven inblazen. Dat is vrijdagavond het idee van het eerste officiële evenement van Leeuwarden-Fryslân 2018: '2018verhalen'. Omrop Fryslân is live bij het evenement. Verslaggevers gaan verslag doen van het evenement vanuit verschillende locaties in de provincie. Ze laten je door middel van een livestream meegenieten van de verhalen. De livestream is hier te zien en begint vrijdagavond om 20.00 uur. Deze is naast de website ook te vinden op de app en de Facebookpagina van Omrop Fryslân.

Locatie

Er zijn tientallen locaties en verhalen om uit te kiezen op deze eerste nieuwe Winterjûnenocht. De online redactie van Omrop Fryslân heeft een overzicht gemaakt van alle locaties waar je vrijdagavond (gratis) naartoe kunt om weg te dromen of om wat op te steken. De verslaggevers van Omrop Fryslân zijn onder meer te vinden in de Waterpoort van Sneek, in het Armenhuis museum in Warten en op een bijzondere locatie tussen Egypte en Frankrijk.