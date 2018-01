Twee hennepkwekerijen opgerold in Leeuwarden

De politie heeft donderdag twee hennepkwekerijen in Leeuwarden opgerold. In een woning aan de Cambuurstraat zijn een onbekend aantal planten gevonden. Twee verdachten zijn inmiddels gehoord. In een woning aan De Gealanden heeft de politie 462 hennepplanten gevonden. De planten waren verspreid over twee kamers in het huis. De stroom werd gestolen, wat ook het geval was in de Cambuurstraat.

De politie heeft de planten en de apparatuur vernietigd. De verdachte is bij de politie bekend en wordt nog gehoord.