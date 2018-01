Friese 'speergooier' met onkruidbestrijding de grens over

Het onkruidbestrijdingsbedrijf Weed Free Service uit Kollum wil de grens over. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in milieuvriendelijke onkruidbestrijding. Het richt zich vooral op het verdelgen van agressief groeiende planten die hier van nature niet voorkomen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de reuzeberenklauw en de Japanse duizendknoop. Het bedrijf wil nu met zijn mobiele hogedruk heetwaterinstalatie ook naar landen als België, Engeland en Duitsland. Daar worden ondernemers gezocht die met de milieuvriendelijke aanpak aan de slag willen.

De drijvende kracht achter Weed Free Service is Harry Kloosterman uit Kollum. Hij heeft de speciale 'speren' ontwikkeld die het bedrijf gebruikt bij de onkruidbestrijding. ''De 'speer' is verbonden aan de hogedruk heetwaterinstallatie en hiermee wordt het onkruid effectief verwijderd. Het is een kwestie van zorgvuldig instellen, injecteren, vasthaken of snijden en terugtrekken'', verklapt Kloosterman.