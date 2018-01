FB Oranjewoud neemt meerderheidsbelang in Drukkerij de Vries

Stichting FB Oranjewoud neemt een meerderheidsbelang in Drukkerij de Vries in Sneek. Door de financiële injectie die daarbij hoort, kan De Vries investeren om zo sterker in de markt te staan. Het bedrijf doet in verpakkingsmateriaal. Stichting FB Oranjewoud heeft tot doel om de werkgelegenheid in het Noorden te stimuleren. De stichting doet dat door geld te steken in bedrijven die daar een bijdrage aan leveren.