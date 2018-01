De gemeente Achtkarspelen wil het beheer en de exploitatie overnemen van zwembad De Kûpe in Buitenpost. Nu doet een stichting dat nog. De gemeente zorgt er als beheerder voor dat De Kûpe open blijft, tot een nieuw zwembad klaar is. Dat duurt nog wel twee jaar, is de verwachting.

De raad heeft besloten dat er een nieuw bad moet komen. Dat moet zo'n zes miljoen euro kosten. Als het geld beschikbaar komt, begint de bouw waarschijnlijk volgend jaar. In 2020 moet het dan klaar zijn.