VIDEO: Vergaderen in achttiende-eeuwse kostuums

De raadsvergadering van de gemeente Achtkarspelen verliep donderdag wat anders dan anders. De vergadering vond plaats in de Augustinuskerk van Augustinusga, met raadsleden verkleed in achttiende-eeuwse kostuums. Augustinusga is door burgemeester Gerbrandy uitgeroepen tot Cultureel Hoofddorp van de gemeente. De toch wat zweterige kleren waren een eerbetoon aan de lokale kunstschilder Willem Bartel van der Kooi.